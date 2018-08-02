В Барде задержан мужчина, совершивший разбой

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе задержан мужчина, совершивший разбой.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.
Сообщается, что 1 августа на территории села Айриджа неизвестный, угрожая ножом жителю села Алпоуд Гулу Алашрафову, отнял у него мобильный телефон.
В результате проведенных сотрудниками районного отдела полиции оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении разбоя житель села Соганвердилер Бардинского района Рашад Мустафаев.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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