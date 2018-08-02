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    В Барде задержан мужчина, совершивший разбой

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе задержан мужчина, совершивший разбой.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

    Сообщается, что 1 августа на территории села Айриджа неизвестный, угрожая ножом жителю села Алпоуд Гулу Алашрафову, отнял у него мобильный телефон.

    В результате проведенных сотрудниками районного отдела полиции оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении разбоя житель села Соганвердилер Бардинского района Рашад Мустафаев.

    По факту начато расследование.

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