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    В Барде задержан мужчина, ранивший ножом 21-летнего парня и угнавший его автомобиль - ОБНОВЛЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование© Courtesy İmage

    Барда. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе задержан мужчина, ранивший ножом 21-летнего парня и угнавший его автомобиль.

    Как сообщили карабахскому бюро Report в Бардинском районном отделении полиции, было установлено, что сбежавшим с места преступления является житель Бардинского района Орхан Рафиг оглу Казымов 1989 г.р. Он был найден сотрудниками полиции и привлечен к следствию. Угнанный автомобиль был обнаружен и возвращен владельцу.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    ***02:42

    В Бардинском районе произошла поножовщина.

    Как передает местное бюро Report, неизвестный ударил ножом жителя района Магерамова Хасая Мехман оглу 1996 г.р.

    Пострадавший был доставлен в центральную больницу Бардинского района. Состояние помещенного в отделение реанимации Х. Магерамова оценивается как среднетяжелое.

    Отметим, что после инцидента его автомобиль был угнан.

    По факту ведется следствие. 

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