Барда. 1 января. REPORT.AZ/ В Барде задержан мужчина, ранивший ножом 18-летнего парня.

Как сообщает карабахское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Бардинского района, был задержан житель Геранбойского района Рашад Фузули оглу Гулузаде 1987 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее сообщалось о поножовщине в селе Мирзахан Бардинского района.

Житель села Ахмедов Рауф Нураддин оглу 2001 года рождения был ранен односельчанином при помощи ножа. Близкие пострадавшего доставили его в Бардинскую районную центральную больницу.