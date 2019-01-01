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    В Барде задержан мужчина, ранивший ножом 18-летнего парня

    Житель села Мирзахан был ранен односельчанином при помощи ножа

    Барда. 1 января. REPORT.AZ/ В Барде задержан мужчина, ранивший ножом 18-летнего парня.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Бардинского района, был задержан житель Геранбойского района Рашад Фузули оглу Гулузаде 1987 года рождения.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Ранее сообщалось о поножовщине в селе Мирзахан Бардинского района.

    Житель села Ахмедов Рауф Нураддин оглу 2001 года рождения был ранен односельчанином при помощи ножа. Близкие пострадавшего доставили его в Бардинскую районную центральную больницу.

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