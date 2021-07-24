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В Барде задержан мужчина, приковавший девушку цепями к трубе

В Барде задержан мужчина, приковавший девушку цепями к трубе 22 июля в Бардинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница города Барда Афсана Юсифзаде прикована цепями к трубе.
Происшествия
24 июля 2021 г. 11:34
В Барде задержан мужчина, приковавший девушку цепями к трубе

22 июля в Бардинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница города Барда Афсана Юсифзаде прикована цепями к трубе.

Как сообщили Report в прокуратуре Бардинского района, в ходе проведенных разбирательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что знакомый матери потерпевшей Руслан Рзаев умышленно ограничил свободу Афсаны Юсифзаде 2003 г.р., нанеся ей телесные повреждения различной степени тяжести и приковав цепями к железной трубе в санузле общего пользования в общежитии города Барды.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 145.2.3 (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего) Уголовного кодекса АР.

Руслан Рзаев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə gənc qızı zəncirləməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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