В Барде задержан мужчина при попытке продать автомат

15:48

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции задержали мужчину, пытавшегося продать незаконно приобретенное автоматическое оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, у задержанного Интигама Багирова изъяли автомат "Калашников", 25 патронов и магазин.

Мужчина был задержан при попытке продать оружие за две тысячи манатов покупателю, с которым познакомился через социальные сети.

В отношении Багирова возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По факту продолжается расследование.