В Барде задержан мужчина при попытке продать автомат

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции задержали мужчину, пытавшегося продать незаконно приобретенное автоматическое оружие.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, у задержанного Интигама Багирова изъяли автомат "Калашников", 25 патронов и магазин.
Мужчина был задержан при попытке продать оружие за две тысячи манатов покупателю, с которым познакомился через социальные сети.
В отношении Багирова возбуждено уголовное дело, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
По факту продолжается расследование.