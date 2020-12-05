В Барде возбудили уголовное дело против пациента с COVID-19

В Барде возбудили уголовное дело против пациента с COVID-19

Заболевший коронавирусом житель Бардинского района нарушил правила карантинного режима, выйдя из дома, где должен был находиться на самоизоляции.

https://static.report.az/photo/3e938dae-4f8f-33e8-a41a-3d8402052032.jpeg https://static.report.az/photo/3e938dae-4f8f-33e8-a41a-3d8402052032.jpeg

Заболевший коронавирусом житель Бардинского района нарушил правила карантинного режима, выйдя из дома, где должен был находиться на самоизоляции. Об этом Report сообщили в прокуратуре Бардинского района. Так, Алышанов Амиль Адалят оглу, 1996 года рождения, после получения положительного анализа теста на вирус COVID-19, 3 декабря незаконно покинул дом, создав реальную угрозу распространения коронавируса. По данному факту прокуратурой Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Bərdədə COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb