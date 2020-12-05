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В Барде возбудили уголовное дело против пациента с COVID-19

В Барде возбудили уголовное дело против пациента с COVID-19 Заболевший коронавирусом житель Бардинского района нарушил правила карантинного режима, выйдя из дома, где должен был находиться на самоизоляции.
Происшествия
5 декабря 2020 г. 11:11
В Барде возбудили уголовное дело против пациента с COVID-19

Заболевший коронавирусом житель Бардинского района нарушил правила карантинного режима, выйдя из дома, где должен был находиться на самоизоляции.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бардинского района.

Так, Алышанов Амиль Адалят оглу, 1996 года рождения, после получения положительного анализа теста на вирус COVID-19, 3 декабря незаконно покинул дом, создав реальную угрозу распространения коронавируса.

По данному факту прокуратурой Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

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