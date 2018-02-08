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    В Барде у обочины найден новорожденный ребенок - ОБНОВЛЕНО

    Барда. 8 февраля. REPORT.AZ/ Найденный в Бардинском районе у обочины ребенок умер.

    Об этом карабахскому бюро Report, сообщил главврач станции скорой неотложной помощи Бардинского района Адиль Джалахан.
    Он отметил, что ребенок родился семимесячным: "Обследование показало, что младенец был уже мертв".

    *** 11:41

    В Бардинском районе у обочины найден новорожденный ребенок.

    Как передает карабахское бюро Report, новорожденный младенец был найден местными жителями на территории села Амирли.

    О находке проинформированы станция скорой помощи и полиция. Прибывшими на место врачами станции скорой помощи младенец был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу. 

    По данному факту проводится расследование.

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