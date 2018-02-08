В Барде у обочины найден новорожденный ребенок - ОБНОВЛЕНО

Барда. 8 февраля. REPORT.AZ/ Найденный в Бардинском районе у обочины ребенок умер.

Об этом карабахскому бюро Report, сообщил главврач станции скорой неотложной помощи Бардинского района Адиль Джалахан.

Он отметил, что ребенок родился семимесячным: "Обследование показало, что младенец был уже мертв".

*** 11:41

В Бардинском районе у обочины найден новорожденный ребенок.

Как передает карабахское бюро Report, новорожденный младенец был найден местными жителями на территории села Амирли.

О находке проинформированы станция скорой помощи и полиция. Прибывшими на место врачами станции скорой помощи младенец был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу.

По данному факту проводится расследование.