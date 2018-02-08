В Барде у обочины найден новорожденный ребенок - ОБНОВЛЕНО

Барда. 8 февраля. REPORT.AZ/ Найденный в Бардинском районе у обочины ребенок умер.
Об этом карабахскому бюро Report, сообщил главврач станции скорой неотложной помощи Бардинского района Адиль Джалахан.
Он отметил, что ребенок родился семимесячным: "Обследование показало, что младенец был уже мертв".
*** 11:41
В Бардинском районе у обочины найден новорожденный ребенок.
Как передает карабахское бюро Report, новорожденный младенец был найден местными жителями на территории села Амирли.
О находке проинформированы станция скорой помощи и полиция. Прибывшими на место врачами станции скорой помощи младенец был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу.
По данному факту проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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