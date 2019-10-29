В Барде столкнулись трактор и "Газель", есть пострадавшие

В Бардинском районе столкнулись трактор и "Газель".

Как сообщает карабахский центр, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе, пролегающем по территории села Гусейнбейли.

Житель Товузского района Вагиф Гурбан оглу Ибрагимов 1958 г.р. на грузовом автомобиле марки "Газель" столкнулся с трактором, за рулем которого находился житель села Гаджалли Бардинского района Рахиб Акиф оглу Мамедов.

В результате, пассажир "Газели" Хикмет Иса оглу Аллахвердиев 1960 г.р. и водитель получили серьезные ранения.

Пострадавшие были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

Расследование по факту продолжается.