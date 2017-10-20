В Барде столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, есть пострадавший - ФОТО

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Барда. 20 октября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Гарадемирчи.

Так, микроавтобус жителя Бардинского района 23-летнего Хаяла Фахраддин оглу Гулуева марки Mercedes столкнулся с грузовиком марки Shacman, управляемым Фирдовси Вердиевым. В результате, водитель микроавтобуса получил телесные травмы различной степени тяжести.

По словам очевидцев, грузовой автомобиль въехал сзади в стоящий у обочины микроавтобус. Во время аварии в микроавтобусе не было пассажиров.

По факту ведется расследование.