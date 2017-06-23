В Барде столкнулись грузовой и легковой автомобили, есть пострадавшие

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Барда. 23 июня. REPORT.AZ/ В Барде в результате столкновения грузового и легкового автомобиля пострадали оба водителя.

Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Ширванлы.

Когда 26-летний житель села Гаджар Новрузов Мушвиг Новруз ехал на машине, перед ним выскочил пассажир. Во избежание столкновения с пешеходом он выехал на встречную дорогу. В результате он столкнулся с грузовым автомобилем, которым управлял житель села Эвоглу Тертерского района.

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу. Врачи оценивают состояние обоих водителей как среднетяжелое.

Факт расследуется.