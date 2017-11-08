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    В Барде столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавший

    Причиной аварии стал выезд одной из машин на полосу движения другой

    Барда. 8 ноября. REPORT.AZ/ На улице Мирзы Алекпера Сабира в Барде произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает карабахское бюро Report, авария произошла в результате столкновения автомобилей марок "Мерседес" и "ВАЗ-2107".

    По словам очевидцев происшествия, причиной аварии стал выезд "Мерседеса" на полосу движения другого автомобиля на перекрестке. В результате оба автомобиля серьезно пострадали. Водитель "ВАЗ" был госпитализирован с различными травмами.

    Факт расследуется.

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