В Барде столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавший

Барда. 8 ноября. REPORT.AZ/ На улице Мирзы Алекпера Сабира в Барде произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передает карабахское бюро Report, авария произошла в результате столкновения автомобилей марок "Мерседес" и "ВАЗ-2107".

По словам очевидцев происшествия, причиной аварии стал выезд "Мерседеса" на полосу движения другого автомобиля на перекрестке. В результате оба автомобиля серьезно пострадали. Водитель "ВАЗ" был госпитализирован с различными травмами.

Факт расследуется.