В Барде создан механизированный полк специального назначения

В Бардинском районе создан механизированный полк специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В Бардинском районе создан механизированный полк специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщает Report, этот шаг направлен на ускорение операций по разминированию.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе главы государства полк в кратчайшие сроки был оснащен самым современным оборудованием и приборами для разминирования территорий, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается быстрыми темпами.

8 июля министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил новосозданный механизированный полк специального назначения в Барде. Министр ознакомился с условиями, созданными для службы в полку, дал соответствующие поручения.