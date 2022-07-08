О нас

В Барде создан механизированный полк специального назначения

В Барде создан механизированный полк специального назначения В Бардинском районе создан механизированный полк специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Происшествия
8 июля 2022 г. 19:35
В Барде создан механизированный полк специального назначения

В Бардинском районе создан механизированный полк специального назначения Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщает Report, этот шаг направлен на ускорение операций по разминированию.

Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе главы государства полк в кратчайшие сроки был оснащен самым современным оборудованием и приборами для разминирования территорий, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается быстрыми темпами.

8 июля министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил новосозданный механизированный полк специального назначения в Барде. Министр ознакомился с условиями, созданными для службы в полку, дал соответствующие поручения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə xüsusi təyinatlı mexanikləşdirilmiş alay yaradılıb

Другие новости из категории

МВД предупредило водителей в связи с техосмотром автомобилей
МВД предупредило водителей в связи с техосмотром автомобилей
8 июля 2022 г. 12:58
В Шеки перевернулся трактор, погибли двое
В Шеки перевернулся трактор, погибли двое
8 июля 2022 г. 10:46
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздничными днями
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с праздничными днями
8 июля 2022 г. 09:26
В Самур-Абшеронском канале утонул 14-летний подросток
В Самур-Абшеронском канале утонул 14-летний подросток
8 июля 2022 г. 08:44
В Баку автомобиль сбил 12-летнего мальчика
В Баку автомобиль сбил 12-летнего мальчика
8 июля 2022 г. 08:38
В Евлахе автомобиль врезался в препятствие, пострадали 5 человек
В Евлахе автомобиль врезался в препятствие, пострадали 5 человек
8 июля 2022 г. 07:36
В Баку совершен наезд на 42-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 42-летнего пешехода
8 июля 2022 г. 07:23
В Баку автомобиль сбил молодого человека
В Баку автомобиль сбил молодого человека
8 июля 2022 г. 06:09
В Баку автомобиль совершил наезд на двух нетрезвых пешеходов
В Баку автомобиль совершил наезд на двух нетрезвых пешеходов
8 июля 2022 г. 03:17
В Загатале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Загатале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
8 июля 2022 г. 02:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi