В Барде сотрудник полиции нанес супруге ножевые ранения

Барда. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе сотрудник полиции нанес супруге ножевые ранения.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Алиянлы.
Местный житель Севиндик Шамшир оглу Мамедов нанес супруге несколько ножевых ранений.
Потерпевшая помещена в Бардинскую центральную районную больницу.
Ее состояние остается тяжелым.
С.Мамедов добровольно сдался полиции.
По факту ведется расследование.
Отметим, что Севиндик Мамедов является сотрудником отдела Государственной дорожной полиции отделения полиции Евлахского района.
Valeh DadaşovАвтор новости
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