В Барде сотрудник полиции нанес супруге ножевые ранения

26 декабря, 2017 19:53

Барда. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе сотрудник полиции нанес супруге ножевые ранения. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в селе Алиянлы. Местный житель Севиндик Шамшир оглу Мамедов нанес супруге несколько ножевых ранений. Потерпевшая помещена в Бардинскую центральную районную больницу. Ее состояние остается тяжелым. С.Мамедов добровольно сдался полиции. По факту ведется расследование. Отметим, что Севиндик Мамедов является сотрудником отдела Государственной дорожной полиции отделения полиции Евлахского района.