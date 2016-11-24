В Барде сгорел дом чиновника, есть жертвы - ВИДЕО - ФОТО

Барда. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе сгорел частный жилой дом.

Как сообщает карабахское бюро Report, пожар произошел в доме Бильмана Шадлинского, расположенного на улице Нушаба.

Согласно информации, в ночь с 23 на 24 ноября вспыхнул пожар на первом этаже, который вскоре охватил 8-комнатный дом. На место происшествия были привлечены сотрудники и техника государственной противопожарной части Бардинского района Государственного противопожарного управления министерства по чрезвычайным ситуациям. Было предотвращено распространение огня на другие постройки. Однако несмотря на все предпринятые меры, при пожаре погибла 76-летняя тетя Б.Шадлинского - Сульхийя Шадлинская, а его жена Айгюн Шадлинская получила ожоги различной степени.

По предварительным данным, причиной пожара стала дровяная печь со встроенной газовой трубой, которая была расположена на первом этаже дома.

По факту проводится расследование.

Отметим, что Бильман Шадлинский является директором Центра занятости Бардинского района.