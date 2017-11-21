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    В Барде рука 20-летней девушки попала в мясорубку

    Барда. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Барде рука 20-летней девушки попала в мясорубку.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в общежитии Бардинского государственного колледжа управления и технологии, где размещены вынужденные переселенцы.

    Так, рука Айшен Абульфат гызы Магеррамовой 1997 г.р. попала в мясорубку. Ее два пальца серьезно повреждены.

    Помещенной в Бардинскую центральную районную больницу А. Магеррамовой была оказана медицинская помощь.

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