Барда. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Барде рука 20-летней девушки попала в мясорубку.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в общежитии Бардинского государственного колледжа управления и технологии, где размещены вынужденные переселенцы.

Так, рука Айшен Абульфат гызы Магеррамовой 1997 г.р. попала в мясорубку. Ее два пальца серьезно повреждены.

Помещенной в Бардинскую центральную районную больницу А. Магеррамовой была оказана медицинская помощь.