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В Барде разоблачен торговец мертвечиной по прозвище "Бала Тофик"

В Барде разоблачен торговец мертвечиной по прозвище "Бала Тофик"

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает реализацию мер по обеспечению продовольственной безопасности в стране. 

Как сообщили Report в агентстве, очередное подобное мероприятие сотрудники Агентства провели совместно с правоохранительными органами в Барде. 

На основе поступившей информации был проведен осмотр приусадебного участка, принадлежащего вынужденному переселенцу из Лачинского района Тофику Ибрагим оглу Гурбанову, 1975 года рождения, известному по прозвищу "Бала Тофик", нашедшему пристанище в селе Алачадырлы Бардинского района. 

В ходе осмотра было обнаружено разделанное мясо неизвестного происхождения, непригодное к употреблению, общим весом 255 кг. Мясо источало зловонный запах. Взятые образцы были направлены в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности. 

Отметим, что еще в прошлом месяце была проведена операция по разоблачению "Лещ Тофика" (Падаль Тофик) и его организованной банды.

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