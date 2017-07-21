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    В Барде пропал без вести душевнобольной - ФОТО - ВИДЕО

    Юноша ушел из дома, поспорив с отцом© Foto: Report.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе пропал без вести душевнобольной.

    Как передает карабахское бюро Report, житель района Алиев Эмин Шахлар оглу 1988 г.р. 17 июля вышел из дома вечером и не вернулся.

    28-летний юноша сообщил дома, что собирается в Исмаиллинский район на работу. Из-за обострения его болезни семья воспротивилась этому. На этой почве между отцом и сыном возник спор. Юноша после этого вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

    По словам членов семьи, Э.Алиев долгие годы является душевнобольным, и такое происходит не первый раз. Раньше он находился в короткое время и возвращался. 

    Бардинское районное отделение полиции проинформировано о пропаже Э.Алиева. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

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