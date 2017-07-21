В Барде пропал без вести душевнобольной - ФОТО - ВИДЕО

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе пропал без вести душевнобольной.

Как передает карабахское бюро Report, житель района Алиев Эмин Шахлар оглу 1988 г.р. 17 июля вышел из дома вечером и не вернулся.

28-летний юноша сообщил дома, что собирается в Исмаиллинский район на работу. Из-за обострения его болезни семья воспротивилась этому. На этой почве между отцом и сыном возник спор. Юноша после этого вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

По словам членов семьи, Э.Алиев долгие годы является душевнобольным, и такое происходит не первый раз. Раньше он находился в короткое время и возвращался.

Бардинское районное отделение полиции проинформировано о пропаже Э.Алиева. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.