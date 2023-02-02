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В Барде произошло серьезное ДТП, есть погибшие

В Барде произошло серьезное ДТП, есть погибшие 18:47 В Барде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.
Происшествия
2 февраля 2023 г. 19:25
В Барде произошло серьезное ДТП, есть погибшие

В Барде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Барда-Агдам, проходящем по территории села Кятялпараг Бардинского района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей марок "Мерседес" и "Нива" погибли не менее 4 человек.

По словам очевидцев, один из автомобилей, попавших в аварию, принадлежит агентству ANAMA. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Барды.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölənlər var

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