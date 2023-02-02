В Барде произошло серьезное ДТП, есть погибшие

18:47 В Барде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

В Барде произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, есть погибшие.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги Барда-Агдам, проходящем по территории села Кятялпараг Бардинского района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей марок "Мерседес" и "Нива" погибли не менее 4 человек.

По словам очевидцев, один из автомобилей, попавших в аварию, принадлежит агентству ANAMA. Пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Барды.

По данному факту проводится расследование.