В Барде произошло массовое отравление

Барда. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло массовое отравление.

Как сообщает карабахское бюро Report, случаи отравления зарегистрированы в селе Ханараб.

Согласно информации, 5 членов одной семьи - 45-летняя Кенуль Мамедова, 22-летний Парвиз Мамедов, 25-летняя Джамиля Мамедова, 5-летний Джахид Мамедов 8-месячный Джихан Мамедов с диагнозом отравления были госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу. Как сообщили в больнице, состояние К.Мамедовой, П.Мамедова и 8-месячного Дж.Мамедова тяжелое, поэтому они помещены в реанимационное отделение. Состояние других удовлетворительное.

По словам родственников отравившихся лиц, вечером во время ужина они съели соленья из помидоров, приготовленные собственноручно.