В Барде произошло 2 факта избиения

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло 2 факта избиения.

Как передает карабахское бюро Report, один из инцидентов зарегистрирован по адресу Низами.

Так, 30-летний Джафаров Эмин Нуреддин оглу с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в центральную больницу Бардинского района. Получившему тяжелое повреждение тупым предметом по голове Э. Джафарову была оказана медицинская помощь и он был переведен в отделение травматологии.

Другой факт избиения произошел в селе Гарадемирчи. Здесь пострадал Насруллаев Рафиг Алескер оглу 1981 г.р. Он был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Его состояние оценивается как среднетяжелое.