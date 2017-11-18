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    В Барде произошло 2 факта избиения

    Оба пострадавших доставлены в больницу

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло 2 факта избиения.

    Как передает карабахское бюро Report, один из инцидентов зарегистрирован по адресу Низами.

    Так, 30-летний Джафаров Эмин Нуреддин оглу с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в центральную больницу Бардинского района. Получившему тяжелое повреждение тупым предметом по голове Э. Джафарову была оказана медицинская помощь и он был переведен в отделение травматологии.

    Другой факт избиения произошел в селе Гарадемирчи. Здесь пострадал Насруллаев Рафиг Алескер оглу 1981 г.р. Он был доставлен в больницу с телесными повреждениями. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

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