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    В Барде произошли роды со смертельным исходом

    Ребенок скончался, задохнувшись при родах

    Барда. 6 марта. REPORT.AZ/ В Барде зарегистрирован смертельный случай при родах.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в родильном отделении Бардинской районной центральной больницы.

    Так, жительница района 22-летняя Мянзяр Мамед гызы Мамедова вечером родила ребенка естественным путем. Как сообщил отец М. Мамедовой, по словам врачей, роды прошли успешно: "Затем стало известно, что ребенок умер, задохнувшись при родах".

    По факту ведется расследование.

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