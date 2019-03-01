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В Барде произошла массовая драка, есть пострадавший

Барда. 1 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла массовая драка.  

Как сообщили волонтеры карабахского центра Report, инцидент произошел между несколькими людьми на рынке по продаже скота.  

В результате инцидента житель Агдамского района Вусал Исмаилов получил травмы различной степени тяжести. 

С помощью очевидцев раненого доставили в Бардинскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния больного, его направили в одну из частных клиник Гянджи. 

Причина инцидента неизвестна. 

По факту ведется расследование. 

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