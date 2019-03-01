В Барде произошла массовая драка, есть пострадавший

Барда. 1 марта. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла массовая драка.

Как сообщили волонтеры карабахского центра Report, инцидент произошел между несколькими людьми на рынке по продаже скота.

В результате инцидента житель Агдамского района Вусал Исмаилов получил травмы различной степени тяжести.

С помощью очевидцев раненого доставили в Бардинскую центральную районную больницу. С учетом тяжелого состояния больного, его направили в одну из частных клиник Гянджи.

Причина инцидента неизвестна.

По факту ведется расследование.