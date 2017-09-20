Попавший в аварию житель Кяльбаджара погиб, оставшись под колесами собственного автомобиля

© Report

Барда. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Баку.

Так, автомобиль марки Mercedes столкнулся с внутригородским микроавтобусом. Автомобиль марки Mercedes вышедший из под управления врезался сзади в стоящий на обочине дороги автомобиль марки "ВАЗ-21011".

В результате аварии водитель автомобиля марки "ВАЗ-21011" - житель Кельбаджарского района Ариф Алы оглу Нифталиев 1956 г.р., оставшись под колесами своей машины, получил тяжелые телесные повреждения.

Пострадавший при помощи окружающих был доставлен в больницу, однако позже там скончался.

По факту начато расследование.