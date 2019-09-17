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В Барде проигравший процесс адвокат подвергается угрозам

В Барде проигравший процесс адвокат подвергается угрозам

В Бардинском районе Азербайджана адвокат подвергается угрозам.

Как сообщает Report, работник Адвокатского бюро Салахов Эльгиз Сабир оглу 1957 г.р. обратился в районную прокуратуру, заявив, что подвергается угрозам. 

Э.Салехов отметил, что за оказание юридической помощи местному жителю Ахмедову Атамоглану взял с него 1 900 манатов. По его словам, дело в суде он проиграл и по этой причине А.Ахмедов и его родственники угрожают ему смертью. 

Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой. 

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