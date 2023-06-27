В Барде при обрушении в жилом доме были спасены два человека

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном на улице Саттархана в городе Барде, и необходимости спасения граждан.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном на улице Саттархана в городе Барде, и необходимости спасения граждан.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, по вызову незамедлительно была направлена группа спасателей Бардинской районной пожарной части Госслужбы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что Ибрагим и Ареста Мирзоевы в результате частичного обрушения потолка одной из комнат оказались в беспомощном состоянии.

В результате спасательной операции, оперативно проведенной пожарными-спасателями МЧС, граждане И.Мирзоев (1929 г.р.) и А.Мирзоева (1940 г.р.) были спасены.