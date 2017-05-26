В Барде председатель муниципалитета получил травмы, попав в ДТП - ФОТО

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Барда. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе пьяный водитель совершил ДТП.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на улице Кероглу города Барда.

Столкнулись управляемые местными жителями Нурланом Черкезли автомобиль марки "ВАЗ-2107" и "Toyota Prado", за рулем которого находился Садиг Вагиф оглу Халилов.

Получившие в результате ДТП тяжелые травмы оба водителя помещены в Бардинскую центральную районную больницу.

Выяснилось, что водитель "ВАЗ-2107" управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Отметим, что водитель автомобиля марки "Toyota Prado" является председателем муниципалитета города Барда.

По факту начато расследование.