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В Барде повесился молодой человек

В Барде повесился молодой человек

В Бардинском районе Азербайджана совершен суицид.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен в селе Угурбейли.

Местный житель Рашад Чингиз оглу Мамедов 1999 г.р. повесился во дворе дома, где проживал. 

По факту ведется расследование.

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