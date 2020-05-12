В Барде повесился молодой человек

В Барде повесился молодой человек

12 мая, 2020 13:53

https://report.az/storage/news/fcbd0fb21be0a01c8259a28c7df50e2e/052e3a04-98ff-459e-9e7a-58da4c30e837_292.jpg В Бардинском районе Азербайджана совершен суицид. Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен в селе Угурбейли. Местный житель Рашад Чингиз оглу Мамедов 1999 г.р. повесился во дворе дома, где проживал. По факту ведется расследование.

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