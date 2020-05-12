В Барде повесился молодой человек

В Бардинском районе Азербайджана совершен суицид.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен в селе Угурбейли.
Местный житель Рашад Чингиз оглу Мамедов 1999 г.р. повесился во дворе дома, где проживал.
По факту ведется расследование.
В Бардинском районе Азербайджана совершен суицид.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен в селе Угурбейли.
Местный житель Рашад Чингиз оглу Мамедов 1999 г.р. повесился во дворе дома, где проживал.
По факту ведется расследование.
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