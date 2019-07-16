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В Барде после операции скончался 71-летний мужчина

В Барде после операции скончался 71-летний мужчина

В Лечебно-диагностическом центре Барды отмечен летальный исход.

Как сообщает карабахский центр Report, из-за сильной боли в брюшной полости житель села Газгурдалы Сурхай Гашам оглу Мирзоев 1948 г.р. был помещен в Лечебно-диагностический центр Барды. 

71-летнего мужчину незамедлительно прооперировали. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Мужчина скончался спустя час после операции.

Близкие С.Мирзоева объясняют причину летального исхода халатностью врачей.

Тело передано на обследование в судмедэкспертизу. 

Факт расследуется Бардинской районной прокуратурой. 

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