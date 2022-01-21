В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках

В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.

В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.

Как сообщили Report в Бардинской районной прокуратуре, 19 января около 13:00 в прокуратуру поступила информация, что на территории села Зюмюрхан участкового Отделения общественной безопасности Бардинского районного отдела полиции Алияра Газиева при исполнении им служебных обязанностей ударил кулаком в лицо житель села Рафаил Искендеров 1974 г.р.

Житель села проводил поминки в нарушение правил карантинного режима, за что был привлечен к административным мерам взыскания.

По факту в Бардинской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Рафаил Искендеров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.