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В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках

В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.
Происшествия
21 января 2022 г. 11:00
В Барде полицейского ударили кулаком в лицо на поминках
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В Азербайджане к сотруднику полиции применили насилие.

Как сообщили Report в Бардинской районной прокуратуре, 19 января около 13:00 в прокуратуру поступила информация, что на территории села Зюмюрхан участкового Отделения общественной безопасности Бардинского районного отдела полиции Алияра Газиева при исполнении им служебных обязанностей ударил кулаком в лицо житель села Рафаил Искендеров 1974 г.р.

Житель села проводил поминки в нарушение правил карантинного режима, за что был привлечен к административным мерам взыскания.

По факту в Бардинской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.

Рафаил Искендеров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yas mərasimində polis rəisinə xəsarət yetirilib

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