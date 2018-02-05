В Барде похищена 16-летняя девушка

Барда. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе зафиксирован факт похищения несовершеннолетней.

Как сообщает «Report», инцидент произошел в селе Лянбяран. Жительница села Гаджиева М. 2002 г.р. была похищена неизвестным лицом, после чего отец девушки обратился в полицию.

Он отметил, что его дочь несовершеннолетняя и является школьницей. Мужчина обосновал свое обвинение тем, что его дочь была похищена. Следственные органы ведут расследование в связи с фактом.