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    В Барде похищена 16-летняя девушка

    Девушка была похищена неизвестным лицом

    Барда. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе зафиксирован факт похищения несовершеннолетней.

    Как сообщает «Report», инцидент произошел в селе Лянбяран. Жительница села Гаджиева М. 2002 г.р. была похищена неизвестным лицом, после чего отец девушки обратился в полицию.

    Он отметил, что его дочь несовершеннолетняя и является школьницей. Мужчина обосновал свое обвинение тем, что его дочь была похищена. Следственные органы ведут расследование в связи с фактом.  

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