В Барде перевернулся легковой автомобиль, пассажирка скончалась - ОБНОВЛЕНО

© Report

Барда. 5 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшей во время тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Бардинском районе.

Как сообщает местное бюро Report, пассажирка вышедшего из-под управления и несколько раз перевернувшегося автомобиля марки "ВАЗ-21010", жительница села Лямбаран 69-летняя Дунья Мамедова от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Расследование по факту продолжается.

***14:31

Барда. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке дороги Евлах-Бахрамтепе, пролегающем по территории бардинского села Мехтили.

Так, автомобиль марки “ВАЗ-21010” потерял управление и несколько раз перевернулся. В результате скончалась пассажирка автомобиля (женщина средних лет, имя которой пока неизвестно).

По факту полиция ведет расследование.