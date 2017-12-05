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    В Барде перевернулся легковой автомобиль, пассажирка скончалась - ОБНОВЛЕНО

    Расследование по факту продолжается© Report

    Барда. 5 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя погибшей во время тяжелого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Бардинском районе.

    Как сообщает местное бюро Report, пассажирка вышедшего из-под управления и несколько раз перевернувшегося автомобиля марки "ВАЗ-21010", жительница села Лямбаран 69-летняя Дунья Мамедова от полученных травм скончалась на месте происшествия.

    Расследование по факту продолжается.

    ***14:31

    Барда. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке дороги Евлах-Бахрамтепе, пролегающем по территории бардинского села Мехтили.

    Так, автомобиль марки “ВАЗ-21010” потерял управление и несколько раз перевернулся. В результате скончалась пассажирка автомобиля (женщина средних лет, имя которой пока неизвестно).

    По факту полиция ведет расследование.

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