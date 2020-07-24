В Барде оштрафованы нарушители карантина

В Барде оштрафованы нарушители карантина

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отделения полиции, были выявлены лица, перебравшиеся из Агджабединского в Бардинский район, нарушив тем самым карантинный режим

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В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отделения полиции, выявлены лица, перебравшиеся из Агджабединского в Бардинский район, нарушив тем самым карантинный режим. Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД республики, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны М.Гулиев и И.Гейдаров, пытавшиеся перебраться в Бардинский район на автомобиле жителя Агджабединского района С.Сафарова. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке Bərdədə karantin rejimini pozan şəxslər cərimələndi

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