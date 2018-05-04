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    В Барде, обманув продавца, клиент украл из магазина мобильный телефон - ФОТО

    © Report

    Барда. 4 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе совершена кража из магазина по продаже телефонов. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в магазине Эльшана Гасанова на территории "Тезе базар". 

    По словам предпринимателя, несколько дней назад в магазин зашел неизвестный ему человек, с которым у него сложились хорошие отношения. Некий Парвиз получил у него некоторые советы, сказал, что гостит в районе. В последний раз он заявил, что хочет купить супруге телефон, и взяв с витрины телефон стоимостью 800 манатов, сказал, что покажет его находящейся в автомобиле супруге. Вошедший в доверие продавца житель Гейчайского района 40-летний Парвиз Едияр оглу Гусейнов не вернул телефон. 

    В связи с произошедшим предприниматель Э.Гасанов обратился в отделение полиции Бардинского района. 

    В отделении полиции сказали, что ранее П.Гусейнов был неоднократно судим. 

    По факту ведется расследование.

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