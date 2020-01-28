​В Барде нашли оболочки от гранат - ФОТО

Из центра управления в кризисных ситуациях и call-центра "102" МВД в Национальное агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении 2 ручных гранат в городе Барда на территории под названием "Кирпичный завод".

Как сообщили Report в ANAMA, на территорию была направлена мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с сотрудниками Отдела полиции и центральной больницы Бардинского района.

Специалисты агентства и сотрудники полиции совместно осмотрели участок. В целях безопасности территория была оцеплена полицией. Специалисты агентства в результате срочных оперативно-розыскных мероприятий обнаружили две оболочки от ручных гранат "Ф-1" , которые были доставлены на полигон для нейтрализации.