В Барде найдено тело одного из детей, затонувших в воде в результате падения автомобиля в канал

Барда. 26 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе найдено тело одного из детей, затонувших в воде в результате падения автомобиля в канал.

Как передает карабахское бюро Report, сегодня утром в Бардинском районе автомобиль марки "ВАЗ-21011" под управлением жителя села Баджираван Абдуллаева Акифа Шахмалы оглу упал в водный канал Карабах.

Он сам выбрался из воды. Малолетние внуки его брата Асадов Асиф Гулу оглу и Асадов Миралям Гулу оглу затонули в воде.

Тело одного из детей было обнаружено примерно в 10 км от места аварии на проходящей по территории села Тезе Агджебединского района части водного канала Карабах. Поиск второго ребенка продолжается.

Определить место затопления автомобиля пока невозможно.

Поиски продолжаются сотрудниками МЧС.