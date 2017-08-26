В Барде найдено тело одного из детей, затонувших в воде в результате падения автомобиля в канал

Барда. 26 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе найдено тело одного из детей, затонувших в воде в результате падения автомобиля в канал.
Как передает карабахское бюро Report, сегодня утром в Бардинском районе автомобиль марки "ВАЗ-21011" под управлением жителя села Баджираван Абдуллаева Акифа Шахмалы оглу упал в водный канал Карабах.
Он сам выбрался из воды. Малолетние внуки его брата Асадов Асиф Гулу оглу и Асадов Миралям Гулу оглу затонули в воде.
Тело одного из детей было обнаружено примерно в 10 км от места аварии на проходящей по территории села Тезе Агджебединского района части водного канала Карабах. Поиск второго ребенка продолжается.
Определить место затопления автомобиля пока невозможно.
Поиски продолжаются сотрудниками МЧС.
Valeh DadaşovАвтор новости
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