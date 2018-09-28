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    В Барде найден труп пропавшего без вести мужчины

    Барда. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.

    Как сообщает карабахское бюро Report, тело пропавшего без вести несколько дней назад жителя Бардинского района 63-летнего Разима Гаджиева было обнаружено в Карабахском водном канале.

    Труп обнаружили проживающие неподалеку жители.

    По словам близких, Р.Гаджиев 25 сентября вышел из дома и больше не возвращался. По этой причине поступило обращение в районный отдел полиции.

    Сообщается, что Р.Гаджиев был болен.

    По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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