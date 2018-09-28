В Барде найден труп пропавшего без вести мужчины

Барда. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.

Как сообщает карабахское бюро Report, тело пропавшего без вести несколько дней назад жителя Бардинского района 63-летнего Разима Гаджиева было обнаружено в Карабахском водном канале.

Труп обнаружили проживающие неподалеку жители.

По словам близких, Р.Гаджиев 25 сентября вышел из дома и больше не возвращался. По этой причине поступило обращение в районный отдел полиции.

Сообщается, что Р.Гаджиев был болен.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.