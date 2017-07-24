В Барде мужчина тяжело ранил детей, убил жену и покончил с собой - ПОДРОБНОСТИ

Барда. 24 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло жестокое убийство.

Стали известны подробности инцидента.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел на территории села Гаджалы.

Так, житель села Садай Алиев 1968 г.р. на почве семейной ссоры кувалдой забил насмерть свою супругу Гюльбениз Алиеву 1973 г.р. После этого С. Алиев, нанесший тяжелые ранения своим двум детям, покончил с собой.

Его дети - 18-летняя Малейка Алиева и 14-летний Мурад Алиев с травмами были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.