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В Барде мужчина нанес ножевое ранение малолетней

В Барде мужчина нанес ножевое ранение малолетней В Барде мужчина поджег дом жены, которая хотела с ним развестись.
Происшествия
24 июля 2022 г. 13:14
В Барде мужчина нанес ножевое ранение малолетней

В Барде мужчина поджег дом жены, которая хотела с ним развестись.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел прошлой ночью в селе Алиянлы.

Абдуллаев Шикар Нураддин оглу, 1993 года рождения, поджег дом, принадлежащий его жене Керимовой Джамиле Фирдовси гызы.

По информации, в последнее время между супругами часто возникали семейные конфликты. По этой причине Джамиля Керимова подала на развод. В ответ Ш.Абдуллаев пригрозил сжечь дом.

Вернувшись домой около 11 вечера, Абдуллаев начал избивать жену и попытался ее задушить. Женщина начала звать на помощь соседей. Ш.Абдуллаев нанес дочери Керимовой от первого брака, 9-летней Фатиме Исмаил гызы Оруджевой, ножевое ранение в правую руку.

После того как на помощь подоспели соседи, Ш.Абдуллаев скрылся с места происшествия.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə qadının evi yandırılıb, azyaşlı qızı isə bıçaqlanıb

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