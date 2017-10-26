В Барде мужчина избил жену и тещу, обе получили тяжелые травмы

Барда. 26 октября. REPORT.AZ/ В Барде зафиксирована драка, в ходе которой мужчина нанес тяжелые травмы жене и теще.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Кетельпараг.

По информации, Севин Яшар гызы Гусейнова 1990 г.р. и ее мать Кемале Юнис гызы Гусейнова доставлены с тяжелыми травмами в Бардинскую центральную районную больницу. Обе женщины получили черепно-мозговые травмы, состояние их оценивается как среднетяжелое.

Мать двоих детей Севин Гусейнова в интервью Report заявила, что часто подвергалась насилию со стороны мужа, из-за чего ушла в отцовский дом. В последний раз мужчина в ходе разгоревшегося конфликта, пригрозил сжечь свою жену и ее мать. Конфликт вскоре перерос в драку, в ходе которой он нанес тяжелые травмы женщинам в область головы. В связи с фактом ведется расследование.