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    Установлено имя погибшего в ДТП в Барде - ОБНОВЛЕНО

    Расследование по факту ведется в районном отделении полиции
    © Report

    Барда. 23 июля. REPORT.AZ/ Установлено имя водителя, погибшего в дорожной аварии в Бардинском районе.

    Как сообщает карабахское бюро Report, водителем автомобиля марки "ВАЗ-2107" был Мариф Фарадж оглу Гейдаров 1946 г.р.

    Во время аварии водитель микроавтобуса марки "Мерседес" Беюккиши Чингиз оглу Шукюров получил травмы различной степени тяжести.

    ***12:47

    Барда. 23 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем погиб человек.

    Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на территории села Алачадырлы.

    Столкнулись микроавтобус марки Мерседес и легковой автомобиль марки ВАЗ-2107. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, потеряв управление, ударился об электрический столб и скончался на месте происшествия.

    Из-за обрыва линии электропередач во время аварии прервалось энергоснабжение нескольких сел.

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование.

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