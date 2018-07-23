Установлено имя погибшего в ДТП в Барде - ОБНОВЛЕНО

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Барда. 23 июля. REPORT.AZ/ Установлено имя водителя, погибшего в дорожной аварии в Бардинском районе.

Как сообщает карабахское бюро Report, водителем автомобиля марки "ВАЗ-2107" был Мариф Фарадж оглу Гейдаров 1946 г.р.

Во время аварии водитель микроавтобуса марки "Мерседес" Беюккиши Чингиз оглу Шукюров получил травмы различной степени тяжести.

***12:47

Барда. 23 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем погиб человек.

Как сообщает карабахское бюро Report, авария произошла на территории села Алачадырлы.

Столкнулись микроавтобус марки Мерседес и легковой автомобиль марки ВАЗ-2107. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, потеряв управление, ударился об электрический столб и скончался на месте происшествия.

Из-за обрыва линии электропередач во время аварии прервалось энергоснабжение нескольких сел.

По факту в районном отделении полиции ведется расследование.