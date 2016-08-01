В Барде машина упала в водоканал, погибли 3 человека

Баку.1 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, ДТП произошло на территории села Назырлы.

Так, управляемый сельским жителем Яхъей Керимовым автомобиль марки "Mercedes" упал в водоканал.

В результате ДТП водитель и его пассажиры Бахтияр Юсифли и Дильгям Мамедов погибли, утонув в канале. Тела погибших были извлечены из воды и переданы соответствующим структурам.

Факт расследуется отделением полиции Бардинского района.