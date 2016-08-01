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    В Барде машина упала в водоканал, погибли 3 человека

    Факт расследуется отделением полиции Бардинского района

    Баку.1 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, ДТП произошло на территории села Назырлы. 

    Так, управляемый сельским жителем Яхъей Керимовым автомобиль марки "Mercedes" упал в водоканал. 

    В результате ДТП водитель и его пассажиры Бахтияр Юсифли и Дильгям Мамедов погибли, утонув в канале. Тела погибших были извлечены из воды и переданы соответствующим структурам.  

    Факт расследуется отделением полиции Бардинского района. 

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