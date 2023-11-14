В Барде "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем, есть погибший

В Барде столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть погибший.
Как сообщает Report, ДТП произошло на дороге Барда-Тертер близ села Ени Дашкенд Бардинского района.
Грузовик марки "КамАЗ 55111", которым управлял Тахсин Джаббаров, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ 2106”, за рулем которого находился Эльмаддин Магеррамов 1986 г.р.
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ 2106" скончался на месте от полученных травм.
По факту в следственном отделе Бардинского РУП начато расследование по статье 263.2 Уголовного кодекса АР.