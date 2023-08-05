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В Барде изъято из незаконного оборота большое количество наркотических средств

В Барде изъято из незаконного оборота большое количество наркотических средств В ходе операции в Барде из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств.
Происшествия
5 августа 2023 г. 12:39
В Барде изъято из незаконного оборота большое количество наркотических средств

В ходе операции в Барде из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что житель города Баку Ильгар Джавадов вместе с Мухаммедом Абдуллаевым, с которым он ранее состоял в сговоре, приехали в Бардинский район и забрали около 8 килограммов марихуаны.

В результате операции, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, Ильгар Джавадов был задержан. Он заявил, что приобрел наркотик онлайн через незнакомого гражданина Ирана.

В рамках операции в Баку был задержан и его сообщник М.Абдуллаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə külli miqdarda narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

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