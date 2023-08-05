В Барде изъято из незаконного оборота большое количество наркотических средств

В ходе операции в Барде из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств.

В ходе операции в Барде из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сообщается, что житель города Баку Ильгар Джавадов вместе с Мухаммедом Абдуллаевым, с которым он ранее состоял в сговоре, приехали в Бардинский район и забрали около 8 килограммов марихуаны.

В результате операции, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, Ильгар Джавадов был задержан. Он заявил, что приобрел наркотик онлайн через незнакомого гражданина Ирана.

В рамках операции в Баку был задержан и его сообщник М.Абдуллаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.