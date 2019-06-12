​В Барде избиты женщины-врачи "скорой помощи" - ФОТО

В Бардинском районе Азербайджана избиты отправившиеся на вызов врачи и водитель станции скорой неотложной помощи.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Гарадемирчи.

Главврач станции скорой неотложной помощи Адиль Джалали сообщил местному бюро Report, что сегодня утром врачи станции Рафига Абдуллаева, Тарана Гасымова и водитель автомобиля "скорой помощи" Заур Ибрагимов были избиты сразу по прибытии на место вызова: "На прибывшую по адресу бригаду врачей с деревянной палкой напал неизвестный. Кроме того, были разбиты окна на машине "скорой помощи".

В связи с фактом проинформировано Бардинское районное отделение полиции.

По факту начато расследование.