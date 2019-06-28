В Бардe избили врача и медсестру

В Центральной больнице Бардинского района были избиты медицинские работники.

Как передаёт карабахское бюро Report, инцидент произошел в отделении реанимации больницы.

Мужчина средних лет пришел в больницу в пьяном состоянии и напал на врачей, заявив, что он не получил необходимой медицинской помощи. В ходе инцидента были ранены врач и медсестра. Человек, который не в состоянии контролировать себя, разбросал медицинское и инвентарное оборудование больницы, сделав их непригодными.

Дежурным врачам хотевшим его успокоить, ничего не удалось. Полиция была проинформирована об инциденте. Сотрудники милиции приезжая на место инцидента, задержали этого человека. Факт расследуется полицией Барды.