​В Барде из тела бывшей пациентки извлекли забытую врачами марлю

В Барде из тела бывшей пациентки извлекли забытое там врачами инородное тело.

Как передает карабахский центр Report, жительница района, 25-летняя Айгюн Асадова обратилась в Центральную больницу Бардинского района с жалобами на боли в области живота.

Во время обследования в теле пациентки нашли полоску марли, которую извлекли путем хирургического вмешательства. Женщина помещена в палату.

Отмечается, что марлю в теле пациентки оставили там врачи, оперировавшие ее 7 месяцев назад.