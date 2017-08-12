В Барде грузовой автомобиль врезался в трактор, есть погибший

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе в результате столкновения трактора с грузовым автомобилем погиб один человек.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, управляемый жителем Гейгельского района Эльшадом Акперовым грузовой автомобиль Shacman врезался сзади в трактор МТЗ-80, за рулем которого находился житель Евлахского района Арзуман Дадашев.

В результате ДТП пассажир А.Дадашева Эльшад Керимов погиб на месте.

Главное управление следствия и дознания ведет расследование.