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    В Барде грузовой автомобиль врезался в трактор, есть погибший

    Главное управление следствия и дознания ведет расследование

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе в результате столкновения трактора с грузовым автомобилем погиб один человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, управляемый жителем Гейгельского района Эльшадом Акперовым грузовой автомобиль Shacman врезался сзади в трактор МТЗ-80, за рулем которого находился житель Евлахского района Арзуман Дадашев.

    В результате ДТП пассажир А.Дадашева Эльшад Керимов погиб на месте.

    Главное управление следствия и дознания ведет расследование.

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