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    В Барде грузовой автомобиль сбил 47-летнего инвалида - ФОТО

    Состояние Шахина Алиярова остается тяжелым© Report.az

    Барда. 10 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Ази Асланова в районе.

    47-летний инвалид, лишенный обеих ног, Алияров Шахин Гурбат оглу при попытке перейти дорогу был сбит грузовым автомобилем марки "КамАЗ", за рулем которого находился гражданин России 63-летний Панахов Сергей Панах оглу. Получивший тяжелые травмы пешеход с помощью находившихся рядом людей был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу. Его состояние остается тяжелым.

    По факту Бардинским районным отделением полиции ведется расследование.

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