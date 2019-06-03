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В Барде граждане Турции напали на ЗС и избили оператора

​В Барде граждане Турции напали на ЗС и избили оператора

В районе Барда два гражданина Турции наподав, поранили оператора заправочного пункта. Как сообщает карабахский центр Report, инцидент был зафиксирован в заправке на проспекте Гейдара Алиева.

По словам местных жителей, приехав в полдень в заправочную станцию на машине марки Нива, два человека нанесли удары оператору пункта по имени Акиф, железными и каменными инструментами.

Раненный был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с помощью окружающих людей. Причина инцидента неизвестна.

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