​В Барде граждане Турции напали на ЗС и избили оператора

В районе Барда два гражданина Турции наподав, поранили оператора заправочного пункта. Как сообщает карабахский центр Report, инцидент был зафиксирован в заправке на проспекте Гейдара Алиева.

По словам местных жителей, приехав в полдень в заправочную станцию на машине марки Нива, два человека нанесли удары оператору пункта по имени Акиф, железными и каменными инструментами.

Раненный был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу с помощью окружающих людей. Причина инцидента неизвестна.