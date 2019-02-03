В Барде двух младенцев выбросили на улицу - ФОТО

Барда. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе на обочине дороги нашли двух малолетних детей – сестру и брата.

Как сообщает карабахское бюро Report, по предварительной информации детей на улице оставила собственная мать.

По словам местных жителей, во время обнаружения детей, они были в беспомощном состоянии.

Детей доставили в районную детскую больницу.

Предполагается, что мальчику 8 месяцев, а девочке 1,6.

Полиция занялась поиском родителей.